Суши с сальмонеллой: под Киевом двое людей отравились едой на вынос

Инцидент произошел в Боярке. Это первый случай заболевания сальмонеллезом в Киевской области в этом году

В Киевской области впервые в 2020 году зафиксирован случай заболевания сальмонеллезом. Пострадавшие люди связывают свое отравление с посещением заведения по изготовлению и продаже суши. ЧП произошло в городе Боярка.

"Симптомы инфекционной болезни появились у двоих людей после употребления суши (ассорти), приобретенных по услуге на вынос. Отравление произошло в городе Боярка. В результате отравились двое человек. Отравление произошло десять дней назад. На данный момент заведение, в котором изготавливались суши и продавались на вынос, закрыто. Других случаев заболевания не зафиксировано", – рассказали сайту "Сегодня" в ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.

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Там отмечают, что после проверки заведения было выявлено много нарушений.

"По эпидемиологическим показателям в заведении была некачественная вода, а также в смыве выявили кишечную палочку. Кроме того, в заведении проводят некачественную дезинфекцию. На данный момент оно закрыто. Когда в заведении устранят все нарушения, они напишут нам соответствующее письмо. Мы проведем проверку и уже тогда решим – смогут они открыться или нет", – рассказал сайту "Сегодня" Арзу Акберов, начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства.

В Госпродпотребслужбе Киевской области отмечают, что причиной возникновения острых кишечных инфекций является элементарное несоблюдение правил личной гигиены, технологии приготовления блюд, условий и сроков хранения сырья и готовых блюд, употребление некачественных пищевых продуктов, содержащих в себе возбудитель заболевания.

"Болезнь может проявляться не сразу. Скрытый период при различных кишечных заболеваниях чаще продолжается от 2 до 7 дней. Затем проявляются характерные признаки заболевания: слабость, головная боль, рвота, боли в животе, понос, повышение температуры. При появлении клинических признаков болезни следует немедленно обратиться к врачу, это даст возможность поставить правильный диагноз и получить своевременное лечение", – отмечают в ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Напомним, в прошлом году под Одессой произошло массовое отравление шаурмой. У пострадавших выявили сальмонеллез.

Также в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек.

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