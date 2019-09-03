Массовое отравление шаурмой под Одессой: у пострадавших выявили опасную болезнь

За помощью медиков обратился 41 человек, в том числе 10 детей

Одесская областная инфекционная больница / Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

После массового отравления шаурмой в поселке Авангард под Одессой, когда за помощью медиков обратился 41 человек, у пострадавших был выявлен сальмонеллез. Среди пострадавших оказались и 10 детей.

Как напомнила главный врач Одесской городской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, сальмонеллез – это бактериальная инфекция, возбудитель которой попадает в организм человека с зараженной пищей или водой, а ее инкубационный период составляет от двух до пяти дней, после чего возникают первые симптомы.

Среди этих симптомов, как правило, высокая температура, интоксикация, рвота или боли в животе.

"В настоящее время в больнице находится 23 пациента, из них четверо детей. Состояние пациентов средней тяжести", – заявила она, добавив, что особенно тяжело сальмонеллез протекает у детей.

По данным полиции, все пострадавшие питались в одной точке продажи шаурмы. В свою очередь, Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого уже выявлено нарушения требований санитарного законодательства.

Напомним, в поселке Авангард под Одессой произошло массовое отравление шаурмой. Как сообщила представитель Госпродпотребслужбы Лидия Степанова, инцидент произошел 1 сентября, и в медицинские учреждения начали обращаться люди с симптомами отравления.

"Сначала девять человек, потом 21, в итоге всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", – отметила она.

Когда чиновники начали разбираться в ситуации, то выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в уличной точке на улице Торговой. Через некоторое время после того, как шаурма была съедена, пострадавшие почувствовали ухудшение самочувствие и им понадобилась медицинская помощь.

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

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