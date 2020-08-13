Товары дойдут не всем: в Киеве раскрыли схему уклонения от налогов на доставках из-за границы

Два экспресс-перевозчика уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 млн ​​грн

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов двумя фирмами, которые ввозили на территорию Украины из Турции, США, Китая и стран ЕС товаров коммерческого назначения под видом международных экспресс-отправлений.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Служащие двух экспресс-перевозчиков Киева предоставляли в таможенные органы документы, содержащие ложные сведения о получателях международных экспресс-отправлений, а также декларировали недостоверные данные о стоимости товаров, которая не превышает 100 евро, поскольку такая сумма не подлежит налогообложению. Таким образом, они уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 млн ​​грн за период с 2019 по 2020 год", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в этом году за шесть месяцев "бизнесмены" ввезли в страну около 25 тысяч международных экспресс-отправлений весом почти 150 тонн и ориентировочной стоимостью 90 млн грн.

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Правоохранители провели обыски и изъяли документы, более 1,3 млн гривен, а также более 1300 почтовых отправлений, которые по авианакладным не превышают 100 евро. Однако фактически установлено, что товар в почтовых отправлениях не соответствует заявленной сумме, а стоит примерно 300 тыс. долларов США.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили схему уклонения от налогов и изъяли 50 миллионов гривен от реализации табачных изделий по фиктивным документам.

Напомним, что с 1 июля 2019 года лимиты на ввоз товаров из-за границы без пошлин стали жестче, зато оформлять таможенные платежи разрешили на почте. Подробнее о налогообложении смотрите в сюжете:

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