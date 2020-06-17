Трагедия на вокзале под Киевом: подростка пытался спасти его друг

Парня убило током, а его друг – в реанимации

В полиции сообщили подробности трагической гибели подростка, которая произошла в Белой Церкви. Там 16 июня после обеда двое 14-летних парней решили сократить путь и перелезть через грузовые вагоны на железнодорожном вокзале. Такая выходка стоила одному из них жизни, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Так, когда подросток залез на вагон, приятель схватил его за ногу, пытаясь отговорить от такого поступка, однако тот его оттолкнул и полез дальше. Через мгновение произошел разряд электромагнитной волны, в результате – одного парня отбросило на землю, а другого – смертельно поразило электротоком.

Упавший на землю подросток успел вызвать на место скорую помощь. По приезду медики лишь констатировали смерть подростка. На месте происшествия также работали полицейские и спасатели. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Второй пострадавший подросток сейчас находится в реанимации.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в минувшем году в Броварах 14-летного парня ударило током во время съемки экстремального селфи. Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, и получил удар током. Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

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