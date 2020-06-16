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В Киевской области от удара током на крыше поезда погиб подросток

16 июня, 23:51

Елена Вус Елена Вус

Прибывшие на место спасатели констатировали смерть парня

На железнодорожном вокзале г. Белая Церковь, где ранее полицейские вернули родителям потерявшуюся трехлетнюю девочку, на вагон поезда залез ребенок и получил смертельный удар током.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района 16 июня в 14:45.

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На место происшествия прибыл дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь.

По прибытии спасатели установили, что на вагоне лежит обгоревшее тело парня 2008 года рождения, на котором находились провода под напряжением.

Фото: kv.dsns.gov.ua

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"После отключения линии электропередачи от напряжения работники ГСЧС с помощью спасательной веревки сняли тело погибшего с товарного вагона", – говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем году в Броварах 14-летного парня ударило током во время съемки экстремального селфи.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, и получил удар током.

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Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

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Источник: Сегодня

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