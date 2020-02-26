Трагедия под Киевом: мужчина застрелил мать и угрожал копам

В Киевской области мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Известно, что 25 февраля жительница Вышгородского района обратилась в полицию и рассказала о происшествии, однако точного адреса не назвала. Затем полицейские выяснили адрес и по учетам МВД установили, что на хозяина дома зарегистрировано охотничье ружье ИЖ-54.

Правоохранители прибыли на место, но хозяин отказался выходить из дома и угрожал им. Он не соглашался на компромиссы, и чтобы задержать злоумышленника, вызвали бойцов КОРДа.

Так, в доме вооруженного 57-летнего стрелка обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением. Подозреваемого задержали и изъяли оружие с просроченным разрешением.

/ Фото: Нацполиция

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

Напомним, ранее в Полтаве на территории тира девушка смертельно ранила инструктора по стрельбе. 18-летней жительнице Днепра грозит до 15 лет тюрьмы.

Позже появились детали инцидента. Стало известно, что подозреваемая сделала несколько выстрелов в инструктора. Однако второму инструктору удалось обездвижить девушку. Психиатру предстоит выяснить, здорова ли она психически.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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