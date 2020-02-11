Травил и грабил: в Киеве поймали опасного преступника

Один из пострадавших от рук 34-летнего киевлянина умер

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полицейские задержали мужчину, который грабил людей, опаивая их сильнодействующими препаратами. В результате двое пострадавших находятся в больнице, а третий умер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"В Деснянское управление полиции обратились несколько граждан, ставших жертвами разбойного нападения возле станции метро "Лесная". Пострадавшие рассказали, что накануне познакомились с мужчиной, который предложил выпить алкогольных напитков. Во время распития они теряли сознание, а через некоторое время обнаруживали отсутствие денег, документов и гаджетов", – говорится в сообщении.

В ходе расследования полиция вышла на 34-летнего местного жителя, ранее судимого за хулиганство. Его задержали, и он признался, что возле станции метро "Лесная" знакомился с прохожими, угощал их алкоголем и предлагал запить энергетиком, в которой подмешивал сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертва теряла сознание, он забирал вещи и убегал. Сейчас доказана причастность его к трем эпизодам.

Проводится досудебное расследование, начатое по ч. 2 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Поскольку среди трех пострадавших один умер, то в дальнейшем возможна переквалификация на ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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