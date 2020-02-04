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В Киеве женщина после знакомства в кафе усыпила и обокрала мужчину

4 февраля, 16:16

Копы задержали злоумышленницу на улице Ромена Роллана

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители задержали женщину, которая подсыпала мужчине в алкоголь медпрепарат и обокрала его. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"Злоумышленница познакомилась в кафе с мужчиной, который впоследствии предложил ей продолжить общение в его квартире. Во время застолья со спиртными напитками хозяин потерял сознание, чем женщина воспользовалась и забрала его вещи", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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На 34-летнюю женщину, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, обратили внимание оперативники, отрабатывавшие бульвар Ромена Ролана. Правоохранители решили остановить ее для проверки и обнаружили у нее вещи, происхождение которых объяснить она не смогла. В сумке женщины полицейские обнаружили ноутбук, телефон, золотое кольцо, кошелек, документы на имя другого человека, а также два блистера с таблетками неизвестного происхождения.

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В квартире копы нашли 29-летнего мужчину без сознания. Ему вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего в больницу.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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Киев алкоголь грабеж

Источник: Сегодня

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