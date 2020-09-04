Третий раз за неделю: в Киеве сообщили о минировании гимназии

В Киеве 4 сентября неизвестные сообщили о минировании гимназии №32, которая находится на улице Ивана Федорова, 2 в Печерском районе. Отметим, что это уже третий подобный случай с начала месяца.

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Сейчас патрульные эвакуируют людей, обеспечивают безопасность и порядок на прилегающей территории, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Видео: Киев Оперативный

В полиции Печерского района сайту "Сегодня" подтвердили информацию о минировании гимназии на улице Федорова.

"Да, такое сообщение поступило. На место выехали кинологи и взрывотехники для проверки помещения гимназии. Сообщение только поступило. Скорее всего из помещения будут эвакуированы ученики и преподаватели учебного заведения", – рассказали нам в полиции Печерского района.

Там отмечают, что это уже третье сообщение о минировании гимназии с 1 сентября. После двух проверок здания в нем не нашли взрывоопасных предметов.

"На данный момент следователи проводят расследование – "минеров" ищут, но пока информации о подозреваемых у нас нет", – добавляют в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

Видео: Киев Оперативный

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