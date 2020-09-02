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В Киеве снова "заминировали" элитную гимназию (видео)

2 сентября, 17:43

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

Всех учеников эвакуировали из здания

В столице сообщили о минировании гимназии №32, которая находится на улице Ивана Федорова, 2, в Печерском районе. Отметим, что вчера была "заминирована" та же гимназия и взрывотехники не обнаружили там взрывоопасных предметов.

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Как сообщает Киев Оперативный, на место уже приехали все службы, однако из-за большого количества столбиков автомобили не могут припарковаться. Детей и персонал эвакуировали из здания.

"Мы получили сообщение о минировании. На место в срочном порядке выехали взрывотехники. Из помещения эвакуировали около 100 человек – дети и учителя. Проверка продолжается", – сообщили журналистам "Сегодня" в полиции Печерского района.

В полиции пока не могут сказать, от кого именно поступила информация о "минировании", это выяснят правоохранители.

Напомним, ранее Николаев накрыла волна "минирований" – злоумышленники сообщили, что во всех школах города заложили взрывчатку.

Кроме того, в Днепре поймали двух подростков, которые накануне сообщили о минировании 18 школ и гимназий – в Днепре и Каменце-Подольском. Полицейские изъяли технику, с которой рассылались ложные сообщения.

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Киев гимназия заминировали ложное минирование Печерский район
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