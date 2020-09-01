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В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)

1 сентября, 10:17

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

На месте уже работают все службы

В Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

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Как сообщает "Киев Оперативный", инцидент произошел в гимназии №32 на улице Федорова. На место уже приехали все службы.

Видео: Київ Оперативний

Инцидент сайту "Сегодня" прокомментировали источники в правоохранительных органах. По их данным, письмо о том, что заминировано здание этой гимназии, пришло на электронный адрес колл-центра СБУ. Официально в полиции Киева нам сообщили, что по состоянию на 10:17 оперативные службы еще работают в здании гимназии, выясняя, есть ли там взрывчатка.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за минирования ограничили работу Центрального ж/д вокзала.

Также напомним, 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

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Киев гимназия минирование
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