"Троещинский маньяк": эксклюзивное интервью с матерью подозреваемого

Подозреваемый уже был ранее судим, и его летом выписали из психоневрологического диспансера

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Танцор балета, фотограф, сын интеллигентных родителей и "троещинский маньяк", который держал в страхе жителей столицы. Действительно ли Дмитрий Кулешов, которого суд отправил в психбольницу – опасный маньяк? Двое пострадавших обидчика узнали – аргументируют следователи. Но защита уверяет – не виноват. Потому что единственный аргумент свидетелей – очки маньяка.

Дмитрий Кулешов время от времени что-то говорит себе и внимательно слушает, как прокурор убеждает судью, задержали именно "троещинского маньяка". Фоторобот маньяка не видел разве что тот, у кого нет интернета. А за подозреваемого заступается мать.

"Во первых – у него нет ямочки, во вторых – он в плечах шире. В третьих – это не его одежда", – делится Любовь Кулешова.

Любовь Кулешова только что вернулась из психбольницы, куда на 2 месяца суд отправил ее сына. Он там и раньше лечился.

"Там все удивились. Кого-кого, а Диму не ожидали увидеть", – делится женщина.

Инвалидность из-за психической болезни Кулешову дали 12 лет назад, когда он убил двух человек. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Соседи эту печальную историю интеллигентной семьи – знают. Но не все верят, что Дмитрий может быть "троещинским маньяком".

"Вел себя стабильно. Не было замечаний по агрессии. Нормальный человек. У меня был в июле день рождения, он у меня сидел за столом", – говорит один из них.

Очки и фуражка, средний возраст и рост. И четыре жестоких нападения на мужчин. Всегда сзади. Целился в шею или спину. 69-летний мужчина от колото-резаной раны в шею – погиб. А те, кто выжил после нападения, узнали обидчика в Дмитрии – и это основной аргумент прокуроров в суде.

"Два человека четко опознали подозреваемого как лицо, совершившее на них нападение. Я уверен в том, что Кулешов совершил серию уголовных правонарушений – это были нападения на людей с помощью ножа", – говорил прокурор Юрий Нечепоренко.

На видео с допроса, которое обнародовала полиция сразу после задержания, Дмитрий Кулешов отвечает – почему нападал именно на мужчин, а в суде от своих показаний открещивается.

Нож, очки и одежду, которые забрали из квартиры Кулешовых следователи передали на экспертизу. И пока расследование продолжается, имя "троещинского маньяка" остается неизвестным.

Напомним, в начале октября жители Левого берега Киева сообщали в соцсетях, что в жилмассиве Воскресенка орудует маньяк, якобы нападающий с ножом на мужчин.

Также новости "Сегодня" писали, что в Виннице ранее был задержан "колющий маньяк".

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