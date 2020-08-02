Масштабное ДТП на Одесской трассе: на месте аварии образовалась пробка

Движение по двум из четырех полос остановлено

Под Киевом на 24-м километре трассы Киев – Одесса произошла авария. Движение по двум из четырех полос остановлено. Столкнулись пять автомобилей. Об этом сайту "Сегодня" сообщили очевидцы с места аварии.

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Судя по фотографиям, больше всего досталось автомобилю "ВАЗ", у него самые серьезные повреждения.

Очевидец отмечает, что авария произошла под светофором на въезде в н.п. Глеваха. В этом месте установлена камера автофиксации нарушений ПДД. "Скорее всего, кто-то решил здесь резко остановиться", – предполагает водитель.

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Информация о потерпевших уточняется

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Богатырская – на выезде из столицы в сторону Вышгорода. Мотоциклист сбил пешехода, гуляющего по проезжей части. От сильнейшего удара мужчину откинуло метров на 30. Смерть наступила мгновенно. Мужчину фактически разорвало на части – ему оторвало голову и ноги.

А на Бориспольской трассе под Киевомстолкнулись два авто, одно из которых опрокинулось на бок, пострадал мужчина.

Видео: dtp.kiev.ua

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