Турагентства-мошенники: в Киеве аферистка присвоила деньги юных спортсменок

Мошенница должна была отправить художественных гимнасток в Афины

Архивное фото. Фото: Сегодня

В Киеве разоблачили мошенницу, по вине которой группа юных художественных гимнасток из Оболонского района не попала в оздоровительный лагерь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Будучи владелицей фирмы, предоставляющей туристические услуги, злоумышленница в феврале 2018 года получила от потерпевших денежные средства в сумме почти 90 тыс. гривен на приобретение 25 авиабилетов в Афины и обратно для поездки детей в оздоровительный лагерь", – говорится в сообщении.

Заплатив деньги за авиабилеты, на самолет юные пассажиры так и не попали. Директор турфирмы своих обязательств не выполнила, а полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.2 ст.190 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Днепре полицейские разоблачили и задержали мошенника, который зарабатывал на сопереживании. Прикрываясь волонтерством, мужчина собирал деньги якобы на лечение онкобольного малыша. Создав объявление о сборе средств, любитель легкой наживы успел собрать порядка 500 000 грн.

Также известно, что столичная прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, который мошенническим путем завладел квартирой умершей киевлянки на улице Ивана Франко в Киеве.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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