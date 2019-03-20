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Мошенник выманил "на лечение" онкобольного малыша полмиллиона грн

Сегодня, 21:18

Мужчина указал свою карту на реальных данных ребенка

Фото: Pixabay
Мошенник выманил "на лечение" онкобольного малыша полмиллиона грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/291/d93/5c9291d939ea1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/291/d93/5c9291d939ea1.jpg Днепр Мужчина указал свою карту на реальных данных ребенка

В Днепре полицейские разоблачили и задержали мошенника, который зарабатывал на сопереживании. Прикрываясь волонтерством, мужчина собирал деньги, якобы на лечение онкобольного малыша. Создав объявление о сборе средств, любитель легкой наживы успел собрать порядка 500 000 грн.

"В 2018 году мужчина обнаружил реальное объявление про сбор средств на лечение ребенка, однако в оригинальных документах он указал реквизиты своих банковских карт. Даже зная, что малыша не удалось спасти, мошенник продолжал использовать документы и фотографии, подтверждающие болезнь мальчика: выводы врачей, чеки об оплате медикаментов, фотографии ребенка и матери, копии документов", — рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Мошенником оказался 26-летний местный житель. Во время обыска по месту жительства стражи порядка изъяли компьютерную технику, телефоны и банковские карты, которые он использовал для перевода и снятия денег. Следователи открыли уголовное производство по факту мошенничества (ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. 

Напомним, суд арестовал мошенника, который под видом волонтера Красного Креста украл почти миллион гривен, который собрали на лечение больного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег мошенничество, мошенник, лечение, волонтер, разоблачили

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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