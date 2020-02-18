Туристов напугали взрывы в Припяти

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В городе-призраке Припяти гремят загадочные взрывы. Об этом сообщают туроператоры, которые возят многочисленных туристов в зону отчуждения.

Сайт "Сегодня" выяснял, что происходит в закрытом городе и есть ли опасность для туристов.

"В пятницу администрация Чернобыльской зоны уведомила туроператоров, что город Припять будет закрыт для туристов на целый день сегодня, 18 февраля, и 26 февраля. Причины по состоянию на вчерашний вечер нам были неизвестны. Я связался с администрацией Чернобыльской зоны, они обратилась в СБУ и там их заверили, что сегодня до 15:30 все мероприятия там будут окончены и туристов пустят в город Припять. Но что это за мероприятия, нам так и не пояснили. По факту сейчас очень много групп туристов находятся в зоне отчуждения и даже за 20 километров от Припяти они слышат громкие выстрелы. Также ранее на стенах зданий в Припяти были замечены повреждения от боеприпасов", – рассказал сайту "Сегодня" Ярослав Емельяненко, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

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Он добавляет, что туристы, которые слышат выстрели, очень напуганы, они не могут понять, что происходит. И после такого "сюрприза" вряд ли захотят снова приехать в город-призрак.

"Я считаю, что такие действия просто уничтожают город-призрак, который находится в процессе превращения в музей. Его просто уничтожают! Это прямое уничтожение туристической и исторически важной локации! Кроме того, городу планируют присвоить статус памятника мирового наследия UNESCO. Мы просим ввести запрет на подобные мероприятия, иначе город просто уничтожат", – добавляет Емельяненко.

В полиции Киевской области нам сообщили, что в городе Припять сегодня проводилась спецоперация Службы безопасности Украины.

"Утром там проводили учения и стреляли, но все прошло спокойно. Больше информации можно получить непосредственно в СБУ", – сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. В тренде Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы

Там добавляют, что они предупреждали о проведении масштабных антитеррористических учений в городе Белая Церковь и в прилегающих к нему районах области, но, оказывается, учения проводились сегодня и в Припяти.

В Службе безопасности Украины сайту "Сегодня" сообщили, что действуют в рамках закона, а в публикациях из социальных сетей больше паники, чем правды.

"Город Припять никто не уничтожает! Там почти каждый день проводятся учения различными правоохранительными органами. Тут проводят учения все силовые подразделения Украины, в том числе и Служба безопасности Украины иногда. Все происходит в рамках закона и со всеми необходимыми разрешениями", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе СБУ.

Напомним, в Белой Церкви и в прилегающих районах Киевской области во вторник, 18 февраля, начались масштабные антитеррористические учения. К учениям привлечены подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным неудобствам и возможным ограничениям, а также напомнили о необходимости заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения.

Ранее Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке.

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