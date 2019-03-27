У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом

Рецидивист пытался ограбить заведение, угрожая девушке-администратору ножом

Фото: Нацполиция

У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3f/74c/5c9b3f74c229b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3f/74c/5c9b3f74c229b.jpg 2019-03-27T11:22:00+02:00 Происшествия Рецидивист пытался ограбить заведение, угрожая девушке-администратору ножом

В Киеве у железнодорожной станции "Дарница" задержали подозреваемого в разбойном нападении, который с ножом пытался ограбить одно из заведений на улице Привокзальной. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Так, мужчина дождался отсутствия посетителей и, угрожая ножом, потребовал у 22-летней девушки-администратора выдать ему из кассы деньги. Во время разговора с нападающим работница незаметно нажала кнопку вызова охраны, поэтому злоумышленника быстро задержали охранники.

Преступником оказался 24-летний ранее судимый житель Черниговской области. Во время поверхностного осмотра полиция изъяла у него два ножа. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы сообщали, что группа иностранцев была задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.