У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом
Рецидивист пытался ограбить заведение, угрожая девушке-администратору ножом
В Киеве у железнодорожной станции "Дарница" задержали подозреваемого в разбойном нападении, который с ножом пытался ограбить одно из заведений на улице Привокзальной. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
Так, мужчина дождался отсутствия посетителей и, угрожая ножом, потребовал у 22-летней девушки-администратора выдать ему из кассы деньги. Во время разговора с нападающим работница незаметно нажала кнопку вызова охраны, поэтому злоумышленника быстро задержали охранники.
Преступником оказался 24-летний ранее судимый житель Черниговской области. Во время поверхностного осмотра полиция изъяла у него два ножа. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
Также мы сообщали, что группа иностранцев была задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парки Киева: в "Отрадном" изуродовали озеро, а в Соломенском ремонтируют площадь
В столице начались масштабные реконструкции парков. Как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне
Подземные переходы пугают киевлян: кому жаловаться на бардак
На столичных Теремках в подземном пешеходном переходе плохое освещение и уйма торговцев