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У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом

Сегодня, 11:22

Рецидивист пытался ограбить заведение, угрожая девушке-администратору ножом

Фото: Нацполиция
У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3f/74c/5c9b3f74c229b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3f/74c/5c9b3f74c229b.jpg Происшествия Рецидивист пытался ограбить заведение, угрожая девушке-администратору ножом

В Киеве у железнодорожной станции "Дарница" задержали подозреваемого в разбойном нападении, который с ножом пытался ограбить одно из заведений на улице Привокзальной. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. 

Так, мужчина дождался отсутствия посетителей и, угрожая ножом, потребовал у 22-летней девушки-администратора выдать ему из кассы деньги. Во время разговора с нападающим работница незаметно нажала кнопку вызова охраны, поэтому злоумышленника быстро задержали охранники.

Преступником оказался 24-летний ранее судимый житель Черниговской области. Во время поверхностного осмотра полиция изъяла у него два ножа. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы сообщали, что группа иностранцев была задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.

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Тег Киев, криминал, разбой, ограбление, нападение, задержание

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