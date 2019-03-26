За ограбление ювелирного магазина под Киевом задержали банду иностранцев

Банда граждан из Азербайджана грабила не только в Борисполе, но и в Кривом Роге

Фото: Нацполиция

За ограбление ювелирного магазина под Киевом задержали банду иностранцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a35/099/5c9a350995ebb.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a35/099/5c9a350995ebb.jpeg 2019-03-26T16:33:00+02:00 Происшествия Банда граждан из Азербайджана грабила не только в Борисполе, но и в Кривом Роге

Группа иностранцев задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Тогда злоумышленники в масках и в камуфляжной форме ворвались в ювелирный магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценностей на сумму около 5 млн гривен, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Позднее полиция задержала преступников. Ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые находятся на территории Украины незаконно. По местам их временного проживания в Киеве и области, а также в Черниговской области обнаружили и изъяли вещественные доказательства и орудия совершения преступления.















Также были изъяты автомобили с иностранной регистрацией Honda Civic, Ford Mondeo, на которых иностранцы передвигались. По месту проживания иностранцев задержали еще троих их соотечественников, которые уже год находятся в Украине без разрешения на временное проживание. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы государства с запретом на въезд.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Сейчас доказана их причастность к совершению разбойного нападения в январе этого года на ювелирный магазин в Кривом Роге.

Ранее сообщалось, что под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 млн гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково.

Также не так давно в столице был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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