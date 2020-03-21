У нардепа с коронавирусом диагностировали воспаление легких

Народному депутату Сергею Шахову, который заразился коронавирусом, врачи поставили диагноз "воспаление легких".

Об этом сам народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, как и обещал, сообщаю обо всех изменениях в своем состоянии. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию", – заявил он.

Нардеп добавил, что по рекомендации врачей он останется в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.

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Ранее стало известно, что в Киевской области подтвердили коронавирус у самого Шахове и его супруги. Депутату стало плохо после того, как он вернулся из-за границы. На данный момент он находится на самоизоляции. Над ним был установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

"Вопрос того, что заболела и моя супруга – да, действительно, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела супруга", – сказал тогда Шахов.

По словам нардепа, его родные, когда узнали его диагноз, сделали тесты.

"Сегодня сообщили, что у жены подтверждено заболевание. Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции", – добавил он.

О том, как себя чувствуют пациенты с коронавирусом в Киеве, смотрите в сюжете "Сегодня":

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