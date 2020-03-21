Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

У нардепа с коронавирусом диагностировали воспаление легких

21 марта, 18:47

Руслан Ровик

Депутат по совету врачей решил остаться в инфекционном отделении больницы

Народному депутату Сергею Шахову, который заразился коронавирусом, врачи поставили диагноз "воспаление легких".

Об этом сам народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, как и обещал, сообщаю обо всех изменениях в своем состоянии. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию", – заявил он.

Нардеп добавил, что по рекомендации врачей он останется в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.

Реклама

Ранее стало известно, что в Киевской области подтвердили коронавирус у самого Шахове и его супруги. Депутату стало плохо после того, как он вернулся из-за границы. На данный момент он находится на самоизоляции. Над ним был установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

В тренде
Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

"Вопрос того, что заболела и моя супруга – да, действительно, есть подтверждение тестов. Жду официальную бумагу о том, что заболела супруга", – сказал тогда Шахов.

По словам нардепа, его родные, когда узнали его диагноз, сделали тесты.

"Сегодня сообщили, что у жены подтверждено заболевание. Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции", – добавил он.

О том, как себя чувствуют пациенты с коронавирусом в Киеве, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

депутат пневмония воспаление легких коронавирус Шахов Сергей Шахов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)Происшествия
Столичные копы нашли девушку, которая ушла из дома и не вернулась
Столичные копы нашли девушку, которая ушла из дома и не вернуласьПроисшествия
Карантин в Киеве: полиция массово штрафует продавцов и водителей маршруток
Карантин в Киеве: полиция массово штрафует продавцов и водителей маршрутокПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...