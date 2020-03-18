Коронавирусом заразился депутат Рады

Народный депутат Сергей Шахов заразился коронавирусом. Эту информаци подтвердил он сам лично, выложив соответствующее видеообращение в Facebook, а позже и в Министерстве здравоохранения.

"Хочу сказать, что чувствую я себя нормально. Началось это все три дня назад, именно температура началась – 38 градусов. И я, как нормальный гражданин, вызвал врачей и сдал анализы, сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли анализы и тест на коронавирус, врачи ответили, что нет", – сказал он и указал, что это была одна из частных клиник.

По его словам, на следующий день вызвал снова врачей, чтобы еще раз проверили температуру, его легкие. Они взяли тесты на коронавирус.

"Только сегодня мне позвонили с лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Сразу хочу сказать, что это не так страшно, как его рисуют. Нужно убирать панику и если Шахов болен на коронавирус и я получу документ с государственной лаборатории, что все же я заболел, буду каждый день докладывать, что происходит с моим организмом", – добавил Шахов. В тренде Четверть века в консалтинговых компаниях: что нужно знать о новом главе Минэкономики Игоре Петрашко

Отметим, что в сети появилась справка из полиции, в которой говорится о переводе личного состава правоохранительных органов Обуховского района на усиленный режим работы из-за обнаруженного случая коронавируса в районе. Там также подтверждается наличие коронавируса у нардепа.

Более того, официально подтвердили заражение депутата и в Минздраве, хоть и не назвали фамилии Шахова. В ведомстве отметили, что ему предоставляется амбулаторно лечение в условиях самоизоляции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама