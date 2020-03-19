Коронавирус в Киевской области: заболела женщина из семьи депутата Шахова

Это – второй случай заболевания в Киевской области

В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавируса. Это женщина, член семьи первого заболевшего в столичном регионе. Напомним, первым больным в Киевской области стал народный депутат Сергей Шахов.

По данным Киевской обладминистрации, сейчас состояние обоих больных врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, еще двое – в Киево-Святошинском районе, и один – в Броварах (не подтвердился).

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Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенических правил и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.

Напомним, Сергею Шахову стало плохо по возвращению из-за границы. Он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья МЗ Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

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В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции.

Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Шахов заразился коронавирусом. Он рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами был подтвержден у него коронавирус, и сейчас он находится на самоизоляции.

В парламент срочно прибыла группа сотрудников Минздрава для установления лиц, с которыми контактировал Шахов. Как оказалось, нардеп вернулся из-за границы 11 марта, а 12 числа уже посещал эфиры телеканалов и присутствовал на заседании комитета ВР по вопросам экологии. В МВД рассказали, что уже установлены полсотни человек, с которыми контактировал нардеп.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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