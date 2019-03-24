Убил таксиста и сжег тело: полиция задержала подозреваемого-иностранца
Полиция оперативно задержала подозреваемого в жестоком убийстве таксиста
Киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, расследование началось 20 марта, когда в Яготинском районе Киевской области 73-летняя женщина на обочине дороги обнаружила обгорелый мужской труп.
"21 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пропал ее муж, 1982 года рождения, который работал водителем в службе такси на собственном авто Аudi A-5", – рассказал он.
Также Аброськин добавил, что 23 марта был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства – гражданин Республики Беларусь, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество. В последнее время он проживал в Киеве.
"Вопрос: за что убил? Ответ: нужны были деньги, убил с целью завладения автомобилем для дальнейшей продажи на запчасти. Убивал жестоко, а потом вывез и поджег, чтобы и следов человека не осталось", – добавил полицейский.
В итоге ради автомобиля 2012 года выпуска был убит молодого человека, оставил его мать без сына, жену без мужа, а сам отправится за решетку на длительный срок, а его ребенок родится уже без отца.
Напомним, в 2016 году в Украине таинственно исчез водитель, выполнявший рейс на сервисе BlaBlaCar из Львова в Киев с попутчиками. Позже в одном из гаражей Киево-Святошинского района была обнаружена его машина, а позже выяснилось, что мужчину зверски убили.
23 марта 2019 года в Голосеевском районе Киева погиб мужчина в результате взрыва в квартире. Как оказалось, именно этот погибший, 28-летний россиянин, подозревался в убийстве водителя.
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