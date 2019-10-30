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Убийство младенца под Киевом: в полиции раскрыли подробности

30 октября, 12:49

Игорь Серов

По первоначальным данным, роженица – психически здоровая женщина

/ Фото: Pixabay

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Стали известны подробности жуткого преступления на улице Героев Крут в Белой Церкви под Киевом. Здесь 20-летняя девушка средь бела дня выбросила из окна 7 этажа свою новорожденную дочку.

Как рассказал сайту "Сегодня" спикер полиции Киевской области Николай Жукович, предварительной причиной такого преступления является послеродовая депрессия роженицы.

"Это предварительная версия. Также, по первоначальным данным, роженица – психически здоровая женщина, замужем. Кроме того, в этой семье воспитывается годовалый ребенок. Сейчас выясняем, почему она пришла в квартиру своей матери", – рассказал нам Николай Жукович.

О страшной находке под окнами многоэтажки в полицию сообщили шокированные прохожие. По факту преступления открыто уголовное производство.

Сейчас девушка находится в больнице. Если ее вину докажет суд, то ей грозит до 5 лет тюрьмы.

По данным Генеральной прокуратуры, за 9 месяцев нынешнего года в Украине правоохранители открыли 16 уголовных производств по фактам убийств новорожденных детей своими матерями. В семи случаях фигуранткам дел объявлены подозрения, в пяти случаях уже составлены обвинительные акты.

Один из последних случаев произошел на Волыни. Здесь женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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