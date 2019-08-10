В Хмельницкой области мать двоих детей убила новорожденную дочь

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В Хмельницкой области полицейские объявили подозрение 23-летней жительнице Нетишина в убийстве новорожденного ребенка. Сейчас женщина находится в спецпалате местной больницы под конвоем полиции.

"7 августа, после 21.00 в Нетишинское отделения полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что на "скорой" к ним доставили 23-летнюю местную жительницу с признаками родов или выкидыша", – сообщают в полиции.

Как выяснили правоохранители, медикам женщина отрицательно отвечала на все вопросы о возможной беременности и аргументировала боли в брюшной полости почечной болезнью. Муж, который в момент родов находился в селе, тоже уверял, что о беременности жены ничего не знал, а изменения в организме она аргументировала недугом.

Когда женщину поставили перед фактами, она призналась, что для нее ребенок был нежелательным, поэтому на учет не становилась и ни мужу, ни родственникам о беременности не говорила. 6 августа утром, когда она была дома только с двумя малолетними детьми, у женщины начались схватки. Родила в ванной сама, но уверяла полицейских, девочка родилась мертвой. В шоковом состоянии якобы положила тело в пакет и выбросила в мусоропровод на этаже.

К поискам тела на местной мусорной свалке, кроме полицейских, задействовали работников ГСЧС и коммунальных служб. Однако принятые меры не дали результата.

Как оказалось, женщина пыталась ввести полицейских в заблуждение, чтобы скрыть совершенное преступление. На самом деле, тело новорожденную девочку она тщательно упаковала и спрятала в комнате общежития, где его и обнаружили во время обыска. По предварительным результатам экспертизы, ребенок родился живым, причиной смерти является асфиксия.

Сейчас женщине уже объявили подозрение по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемая находится в спецпалате местной больнице под конвоем. Следственные действия продолжаются.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Напомним, ранее в Ровно 21-летняя девушка убила свою маленькую дочь. Подробней смотрите в сюжете:

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