Убийство иностранца в Киевской области: копы задержали новых подозреваемых (фото, видео)

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские задержали двух молодых мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве иностранного бизнесмена. Тело убитого было найдено на территории Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В Шевченковское управление полиции обратился мужчина и сообщил, что его 49-летний товарищ исчез из столичного отеля. Правоохранители прибыли на вызов, опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска установили, что иностранец вышел из отеля, сел в иномарку и уехал в неизвестном направлении, после чего перестал выходить на связь. Впоследствии правоохранителям стало известно, что иностранца похитили двое мужчин, которые потом его застрелили. Чтобы скрыть следы преступления, правонарушители спрятали тело погибшего в Киевской области", – говорится в сообщении.

Позднее были задержаны двое мужчин 1993 по 1992 годов рождения. При обысках у них нашли и изъяли из автомобиля, которым пользовался один из подозреваемых, пистолет и патроны.

Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом ранее столичная прокуратура сообщала, что погибший является гражданином Грузии, а его тело было найдено с огнестрельными ранениями в заброшенном колодце в Киевской области. При этом были задержаны подозреваемые в пособничестве в убийстве иностранца. Так, двое задержанных "совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств".

Ранее сообщалось, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram