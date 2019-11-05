Убийство копами ребенка в Переяславе: стало известно, кто стрелял

Государственное бюро расследований объявило окончательные подозрения всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе.
Как сообщил 5 ноября директор ГБР Роман Труба, им вменяют грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.
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Труба напомнил о том, что участниками трагедии были трое взрослых, включая двух правоохранителей (инспектора и полицейского Переяслав-Хмельницкого отдела Нацполиции), и 16-летний сын полицейского.
К тому же, по словам главы ГБР, инспектору полиции сегодня объявили подозрение в убийстве по неосторожности. Он не уточнил имя подозреваемого, но данную должность среди фигурантов занимал лишь Иван Приходько.
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"В 15.36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метров и попала в голову мальчика", – сказал Роман Труба.
Он добавил, что досудебное расследование по этому делу длилось 5 месяцев, за которые следователи провели 20 экспертиз, 53 допроса свидетелей и подозреваемых, 41 обыск, 66 негласных следственных (розыскных) действий, 9 осмотров места происшествия.
Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Приходько и патрульный полицейский Владимир Петровец, подвыпив, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.
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