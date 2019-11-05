Убийство копами ребенка в Переяславе: стало известно, кто стрелял

Кирилл Тлявов. Фото: Татьяна Тлявова/Facebook

Государственное бюро расследований объявило окончательные подозрения всем четырем фигурантам дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

Как сообщил 5 ноября директор ГБР Роман Труба, им вменяют грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

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Труба напомнил о том, что участниками трагедии были трое взрослых, включая двух правоохранителей (инспектора и полицейского Переяслав-Хмельницкого отдела Нацполиции), и 16-летний сын полицейского.

К тому же, по словам главы ГБР, инспектору полиции сегодня объявили подозрение в убийстве по неосторожности. Он не уточнил имя подозреваемого, но данную должность среди фигурантов занимал лишь Иван Приходько.

"В 15.36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метров и попала в голову мальчика", – сказал Роман Труба.

Он добавил, что досудебное расследование по этому делу длилось 5 месяцев, за которые следователи провели 20 экспертиз, 53 допроса свидетелей и подозреваемых, 41 обыск, 66 негласных следственных (розыскных) действий, 9 осмотров места происшествия.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Приходько и патрульный полицейский Владимир Петровец, подвыпив, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

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