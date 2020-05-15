Убийство маленького сына депутата в Киеве: Соболев снова обратился к Зеленскому

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, сына которого убили в прошлом году в центре Киева, снова обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Так, на своей странице в Facebook Соболев написал, что не верит в правоохранительную систему и кто-то покрывает заказчиков его убийства и причастных к смерти его трехлетнего сына Саши.

"Но я точно знаю, что все виновные понесут заслуженное наказание. У меня есть достаточно фактов и свидетельских показаний для этого... Но, к сожалению, пока нет веры в правоохранительную систему. Поэтому я обращаюсь к нашему президенту – я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства. Владимир Зеленский, это в ваших силах!" - заявил Соболев.

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Напомним, что убийство маленького сына Соболева произошло в центре Киева вечером 1 декабря. Тогда неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого был депутат. Как рассказал сайту "Сегодня" друг семьи Соболевых, наиболее вероятной версией инцидента является конфликт депутата с одним из бывших высокопоставленных судей.

Кроме того, ранее задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Киллерами оказались парни 18-19 лет. Согласно сообщениям в СМИ, имена задержанных – Алексей Семенов и Андрей Лаврега, оба служили в батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" (УДА), причем Лаврега служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. Еще двоих фигурантов дела – уроженца Ирпеня Александра Раева и российского гражданина Ибрагима Шахгириева – задержали и взяли под стражу в конце марта 2020 года. Кроме того, столичная прокуратура и следователи установили организатора убийства, им оказался 25-летний житель России.

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