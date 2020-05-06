Убийство маленького сына депутата Соболева: суд принял решение по подозреваемому

Александр Раев был задержан вместе с Ибрагимом Шахгириевым в конце марта

Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в покушении на умышленное убийство депутата Киевского областного совета (Вячеслава Соболева – Ред.) и убийстве его малолетнего сына в центре Киева в декабре 2019.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"5 мая 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 25 марта 2020 года, которой было удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления НПУ и применена в отношении подозреваемого Р. (Александра Раева – Ред.) мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования на срок до 23 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского суда от 25 марта оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения.

"Гражданин Р. (Александр Раев – Ред.) подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст.27, ч. 2 ст.15, п. 11,12, ч. 2 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", – напомнили в суде.

Позже адвокат подозреваемого Александр Панченко подтвердил данную информацию, передает "Громадське".

Александр Раев был задержан вместе с Ибрагимом Шахгириевым в конце марта. Им инкриминируют пособничество в преступлении. Жалобу защитника Шахгириева суд не рассмотрел из-за того, что из Печерского районного суда Киева еще не поступили материалы. В то же время, его защитник Дмитрий Абрамчук отметил, что он объявил голодовку, которую держит уже 13 дней.

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По решению суда первой инстанции подозреваемые будут находиться под стражей до конца мая. Защита обжаловала решение, так как считает обвинение необоснованным. По словам адвоката, оно базируется на показаниях другого фигуранта, которому грозит пожизненное лишение свободы. Следствие считает, что Раев и Шахгириев могли знать о готовящемся преступлении и способствовать организации.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года Киев всколыхнула новость, которая не оставила равнодушным никого: в центре города расстреляли иномарку, в результате чего был убит ребенок. Это произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Убитому мальчику было три года. Раненный в голову ребенок скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Погибший мальчик оказался сыном депутата облсовета Вячеслава Соболева, который в тот вечер был за рулем внедорожника. Скорее всего, покушались именно на Соболева.

Как рассказал сайту "Сегодня" друг семьи Соболевых, наиболее вероятной версией из нескольких озвученных в СМИ является конфликт депутата с одним из бывших высокопоставленных судей.

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В январе 2020-го Вячеслав Соболев пообещал выплатить два миллиона гривен за информацию о заказчиках этого преступления.

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