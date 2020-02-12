Убийство сына депутата в Киеве: Соболев заявил о новом покушении

Отец погибшего ребенка сообщил, что информация о покушении есть и у полиции

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Депутата Киевского облсовета Вячеслав Соболев, трехлетнего сына которого убили в центре Киева 1 декабря прошлого года, заявил о подготовке нового покушения на него. В частности, на своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение.

"За последние две недели произошло много событий. У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции… Но тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению Главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос – это случайность?... Напомню, за предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в этом подразделении, следствие не продвинулось ни на шаг", - написал Соболев.

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При этом он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской 1 декабря неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

В заказном убийстве следствие подозревает Алексея Семенова и Андрея Лаврегу. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. Обоих подозреваемых суд отправил под арест.

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