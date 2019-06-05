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Убийство ребенка под Киевом: в ГБР рассказали первые результаты расследования

5 июня, 18:14

Труба пообещал передать дело в суд в кратчайшие сроки

Бывший (возможно) начальник полтавского теруправления ГБР Владимир Тимошко. Фото: Полтавщина
Бывший (возможно) начальник полтавского теруправления ГБР Владимир Тимошко. Фото: Полтавщина.

Уголовное производство по факту гибели пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком в течение полугода будет передано на рассмотрение суда.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Роман Труба, директор Государственного бюро расследований (ГБР), которое занимается расследованием происшествия.

"Одна из основных целей ГБР в этом уголовном производстве – вместе с другими правоохранительными органами как можно быстрее и качественнее расследовать и направить в суд. Основные задержки, которые могут быть, – это экспертизы. После проведения экспертиз мы направим дело в суд. Я планирую, что это состоится до шести месяцев", – объяснил он.

Труба подтвердил, что подозреваемые отказались от дачи экспериментальных образцов для выяснения уровня алкоголя в их крови. По его словам, факт и степень опьянения на данный момент устанавливается следственным путем.

"Те лица, которые уже допрошены и находились в круге их общения, подтвердили этот факт, а также те работники полиции, которые первыми прибыли на место событий и общались с ними", – добавил глава ГБР.

Отдельно он заявил, что еще два человека, которые присутствовали на месте происшествия вместе с подозреваемыми, проходят свидетелями по делу.

Еще одной новостью стало известие о том, что оружие, из которого ребенку было нанесено смертельное ранение, до сих пор не найдено. Предполагается, что это была мелкокалиберная винтовка.

"Были проведены безотлагательные обыски у подозреваемых, а также у лиц, которые могли быть причастны к сокрытию оружия. К сожалению, это не дало результатов. На сегодняшний день нами проводятся постоянные следственные и оперативные действия, чтобы установить местонахождение винтовки", – заявил Труба.

По его словам, сейчас есть все основания говорить о том, что преступление было совершено с применением мелкокалиберной винтовки.

"Шли ли подозреваемые на содействие органам досудебного расследования? К моменту пребывания их в суде и избрания меры пресечения, никакого содействия либо намерения содействовать не было. Вину не признавали, показания не давали", – добавил директор ГБР.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 31 мая в городе Переяславе-Хмельницком, Киевской области, двое полицейских развлекались, стреляя по банкам. В это время неподалеку гуляли двое мальчиков, и один из копов попал в голову ребенку. Врачи долгое время боролись за жизнь мальчика, однако, несмотря на все их усилия, ребенок умер.

4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двоих подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца. После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег расследование, труба, Гибель ребенка, ГБР, переяслав-хмельницкий

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Источники:

РБК-Украина , Интерфакс-Украина , Укринформ

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