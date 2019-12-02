Убийство ребенка в центре Киеве: задержаны двое подозреваемых – СМИ

В полиции пока что данные о задержанных не подтверждают

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Столичная полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе по машине депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего сына Соболева, ребенок погиб.

Как сообщает "Обозреватель", задержанным чуть более 20 лет и они "уже раскололись".

В то же время спикер Шевченковского райуправления полиции не подтвердила сайту "Сегодня" факт задержания подозреваемых. По ее последним данным, задержанных нет. Временный руководитель управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик также не подтведила задержание.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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