В центре Киева расстреляли иномарку: убит ребенок, объявлен план "Сирена"

/ Фото: Информатор

Спустя всего пару недель, как в Оболонском районе Киева обстреляли автомобиль, аналогичное преступление случилось в центре столицы.

Как сообщает "Информатор", 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета из другой машины, предварительной Lexus, и скрылись с места преступления.

В результате нападения погиб ребенок, который находился в иномарке. В связи со случившимся в Киеве объявлен план "Сирена".

Водитель Range Rover также пострадал – на его теле были видны капли крови. Вероятнее всего, это отец семейства, отмечают в издании.

Пол погибшего ребенка пока что неизвестен, но состоянием на 17:45 он все еще находился в машине.

"Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно. Следствие продолжается", – сообщает портал.

Напомним, что в августе в столице в Дарницкой районе неизвестный из окна многоэтажки обстрелял припаркованный во дворе жилого дома Daewoo Lanos.

На фоне того, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день и часто это происходит прямо в оживленных общественных местах, новости "Сегодня" разбирались с тем, что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия.

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