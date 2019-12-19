"Учил" парковаться: мужчина топором рубил BMW в центре Киева

Фото: патрульная полиция Киева

Вчера, 18 декабря, вечером в патрульную полицию Киева поступило тревожное сообщение о повреждении имущества на улице Тарасовской. Заявительница рассказала патрульным, что неизвестный разбил топором автомобиль ее мужа и продолжает портить их имущество.

Патрульные застали мужчину на месте происшествия. По словам последнего, он обнаружил автомобиль, который, по его мнению, припарковался с нарушением, и он решил таким образом научить водителя правильно парковаться.

Чтобы "научить" другого водителя правилам дорожного движения, он достал из багажника топор и повредил ним фару его BMW. Патрульные не обнаружили признаков нарушения правил парковки у водителя вышеупомянутого транспортного средства.

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Фото: патрульная полиция Киева

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На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства конфликта, в результате чего было повреждено имущество. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Пока в полиции Киева не смогли нам ответить, открыто ли уголовное производство.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки". Кроме того, в столице начали бороться с неправильной парковкой машин – за нарушение правил автомобили будут забирать на штрафплощадку. Владельца неправильно припаркованной машины инспекторы ждут 10 минут и, если он не появляется, вызывают спецтранспорт. При этом нарушителей в центре Киева – хоть пруд пруди.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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