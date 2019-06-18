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В центре Киева устроили рейд на "героев парковки": фото

18 июня, 12:03

С самого утра коммунальщики проводят эвакуацию авто

В Киеве во вторник, 18 июня, сотрудники патрульной полиции и коммунальщики эвакуируют автомобили, которые с нарушением ПДД припаркованы в центральной части города. Об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения в Киеве".

"Утренний рейд специалистов Службы по контролю за размещением и техническим состоянием ТСРДР и совершенствованию безопасности дорожного движения КП "Центр организации дорожного движения" обнаружил большое количество нарушений правил дорожного движения (в большей части – несоблюдение правил парковки,) о чем оперативно были проинформированы сотрудники патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Минском массиве в Оболонском районе столицы местные жители наказали нарушителей парковки, бросив на их автомобили старые покрышки. 

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел. 

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


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Тег Киев, парковка, рейд

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Источник:

Сегодня

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