Ударил молотком и закопал: в Киевской области мужчина получил пожизненное за убийство тещи

Мужчина уже ранее был судим, в том числе и за убийство

В Киевской области 34-летний мужчина приговорен Белоцерковским горрайонным судом к пожизненному заключению за убийство тещи.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение умышленного убийства. В 2014 году в состоянии алкогольного опьянения он, находясь дома в Сквире, трижды ударил тещу молотком по голове. После смерти женщины он перенес ее тело на территорию приусадебного участка и закопал.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что в Киевской области жестоко убили бизнесмена из Грузии. Его тело с огнестрельными ранениями нашли в заброшенном колодце. Полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в пособничестве в умышленном убийстве предпринимателя.

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Тем временем в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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