Угонщика полицейского авто в Киеве арестовали на два месяца

Досудебное следствие продолжается

Фото: Прокуратура Киева.

Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца мужчину, который угнал полицейскую машину и наехал на патрульную. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 злоумышленнику, который на ул. Крещатик завладел полицейским автомобилем и сбил женщину-инспектора полиции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Действия правонарушителя квалифицированы по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, 21 апреля около полуночи полицейский патруль прибыл на перекресток улиц Крещатика и Михайловской, где буянила пьяная компания. Пока копы разбирались в ситуации, к служебному авто внезапно подбежал неизвестный. Он сел за руль (видимо там оставались ключи) и, резко нажав на газ, начал уезжать, при этом сбил 31-летнюю патрульную, которая пыталась его остановить.

За ним началась погоня. Угонщик умудрился совершить еще два ДТП, потерять колеса и в итоге ехал на дисках. Копам удалось заблокировать разбитую со всех сторон Toyota на Железнодорожном шоссе, 7. Зачем молодой человек угнал полицейское и куда хотел уехать, выяснит следствие. При этом ему грозит пожизненный срок заключения.





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