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Угон полицейского авто и ранение патрульного: новые подробности

Сегодня, 01:48

Патрульную госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, СГМ

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua.

В воскресенье, 21 апреля, в 23:50 на перекрестке улиц Крещатик и Михайловская экипаж патрульной полиции отрабатывал вызов "Хулиганство" – буянит нетрезвый компания.

"Прибыв на вызов, патрульные начали разбираться в ситуации и устанавливать подробности происшествия. В это время к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль служебного авто. Далее, резко нажав на педаль газа, мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил угон служебного авто", - говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Украины.

Через некоторое время, в ходе организованных мероприятий по преследованию, на Железнодорожном шоссе, 7, похищенный служебный автомобиль был заблокирован и остановлен экипажами патрульной полиции, злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК.

На месте работает СОГ.

Патрульную госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, СГМ. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Департаментом патрульной полиции проводится проверка.

Напомним, ранее в в Ровно дебошир ударил полицейского. Как оказалось, 42-летний житель села Александрия, будучи навеселе, взял в торговом заведении пиво и отказывался его оплачивать. 

Также сообщалось, в Запорожской области дебошир ударил ножом полицейского, когда тот разнимал семейную ссору. А в Киеве пьяный хулиган ударил полицейского по лицу. Злоумышленник кричал и нецензурно ругался, пытаясь попасть в общежитие.

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Тег Киев, видео, нападение, угон, хулиганство, полицейский, Toyota Prius

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