Ураган в Киевской области: трое пострадавших и дома без света и крыш
Люди травмировались в разных районах региона
Три человека пострадали в Киевской области в результате непогоды, которая накрыли регион и столицу накануне, 11 марта, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, в Фастове в центральную городскую больницу с многочисленными травмами обратилась женщина, на которую упало дерево. Во время непогоды, как уточняют в полиции, пострадавшая находилась в парке, где и произошло ЧП.
В Кагарлыкском районе мужчину травмировала сорванная ветром кровля с гаража.
Вместе с тем, непогода привела к немалым разрушениям по региону. В Белой Церкви ветер сорвал с административного здания местной полиции кровлю, а также повырывал деревья с корнем.
В Рокитнянском районе с учебно-воспитательного помещения в селе Тешеков ураган сорвал 600 квадратных метров крыши. В Вышгороде на авто вследствие шквального ветра упал рекламный билборд.
Всего за минувшие сутки из-за непогоды и обрыв линий электропередачи в Киевской области были обесточены 73 населенных пункта полностью и 93 частично.
Напомним, в Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, среди которых двое детей.
Также стихия привела к разрушениям и пострадавшим почти по всей стране.
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