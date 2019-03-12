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Ураган в Киевской области: трое пострадавших и дома без света и крыш

Сегодня, 16:23

Люди травмировались в разных районах региона

Фото: ГСЧС
Ураган в Киевской области: трое пострадавших и дома без света и крыш //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7bf/75e/5c87bf75e086f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7bf/75e/5c87bf75e086f.jpeg Происшествия Люди травмировались в разных районах региона

Три человека пострадали в Киевской области в результате непогоды, которая накрыли регион и столицу накануне, 11 марта, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, в Фастове в центральную городскую больницу с многочисленными травмами обратилась женщина, на которую упало дерево. Во время непогоды, как уточняют в полиции, пострадавшая находилась в парке, где и произошло ЧП.

В Кагарлыкском районе мужчину травмировала сорванная ветром кровля с гаража.

Вместе с тем, непогода привела к немалым разрушениям по региону. В Белой Церкви ветер сорвал с административного здания местной полиции кровлю, а также повырывал деревья с корнем.

В Рокитнянском районе с учебно-воспитательного помещения в селе Тешеков ураган сорвал 600 квадратных метров крыши. В Вышгороде на авто вследствие шквального ветра упал рекламный билборд.

Всего за минувшие сутки из-за непогоды и обрыв линий электропередачи в Киевской области были обесточены 73 населенных пункта полностью и 93 частично.

Напомним, в Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Также стихия привела к разрушениям и пострадавшим почти по всей стране.

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Тег ветер, травма, ураган, киевская область, шквал

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