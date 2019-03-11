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Ураган в Одессе: рухнувшее дерево придавило мужчину

Сегодня, 15:53

У пострадавшего медики диагностировали два перелома, его госпитализировали

Ураган в Одессе: рухнувшее дерево придавило мужчину Одесса У пострадавшего медики диагностировали два перелома, его госпитализировали

На проспекте Небесной Сотни, 14 в Одессе в результате сильных порывов ветра упало дерево, и пострадал местный житель. Как сообщают очевидцы, у мужчины серьезно повреждена стопа.

В пресс-службе мэрии отметили, что у пострадавшего медики диагностировали два перелома. Его госпитализировали.

По данным "Горзелентреста", сегодняшний ураган повалил дерево на Профсоюзной 9, Костанди 73, на углу Одесской и Парковой, Кордонной, 30, на Пишоновской 37.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сильным ветром сорвало крышу с пятиэтажного жилого дома в Белгород-Днестровском

Напомним, ранее мы писали о бедах, которые возникли в столице из-за сильного ветра: несколько деревьев были повалены прямо на припаркованные автомобили

Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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Тег ветер, травмы, ураган, непогода

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Думская

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