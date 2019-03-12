Непогода в Киеве: четверо пострадавших, в том числе двое детей
Один человек получил порезы стеклом, трое – травмы от рухнувших деревьев
В результате непогоды, которая разбушевалась в Киеве накануне, были травмированы четыре человека, из них двое – дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
Так, один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.
По данным ГСЧС, за прошедшие сутки спасатели выезжали 30 раз для оказания помощи населению города, связанной с ухудшением погодных условий. Так, 16 раз были выезды на уборку поваленных деревьев, 10 – на уборку висячих элементов кровли, два - на поваленные остановки и по одному разу – на уборку эклектроопоры и крепление баннера.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 143 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС в столице и 31 единица техники.
Напомним, что в столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел. Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом.
Также мы писали, что от урагана в Киеве пострадали дворик парламента, забор изолятора и десятки авто.
При этом непогода прошлась практически по всей стране. В Коростышеве Житомирской области из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин.
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