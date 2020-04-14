Ушла из дому и не вернулась: в Киеве ищут пропавшую 16-летнюю девушку

Валя одета в темно-синюю куртку, белую футболку, голубые джинсы, черные кроссовки с темно-зелеными вставками

Правоохранители Киева сообщают о розыске 16-летней Вали Хлюстовой, которая 12 апреля ушла из дому и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид девушке 15-16 лет, рост 170-175 см, у нее худощавое телосложение, светлые волосы ниже плеч и голубые глаза.

Валя одета в темно-синюю куртку, белую футболку, голубые джинсы, черные кроссовки с темно-зелеными вставками.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv



При получении какой-либо информации о возможном местонахождении Вали просят звонить по номеру "102".

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