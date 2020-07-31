Устроили ДТП и открыли стрельбу: под Киевом трое мужчин пойдут под суд за заказное убийство

В Киевской области за заказное убийство будут судить трех мужчин. Речь идет о преступлении, которое произошло в Княжичах осенью прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"В октябре прошлого года вблизи села Княжичи Броварского района неизвестные спровоцировали дорожную аварию, чтобы в упор расстрелять водителя и его пассажира. Несмотря на все приготовления к умышленному убийству, преступники не учли главного – молниеносную и оперативную реакцию полицейских. К счастью, пострадавший остался жив, его раненого доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Позднее оперативники вышли на след заказчика и исполнителей преступления.

"Преступники сразу скрылись с места происшествия, затем скрывались в разных городах Украины. Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области отследили каждый их шаг и задержали всех фигурантов преступления за несколько суток. Ими оказались ранее судимые мужчины", – уточнили в полиции.

В тайнике на месте преступления полиция нашла обрез охотничьего ружья, которое по плану должны были применить нападающие. Пистолет "ТТ", из которого велась стрельба, изъяли при задержании стрелка.

Установлено, что заказчик хотел избавиться своего конкурента по бизнесу и заказал его убийство. Он тщательно спланировал преступление – купил машину для совершения аварии, средства наблюдения, оружие и нанял двух исполнителей, один из которых оказался гражданином РФ.

Сейчас расследование по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 3 ст. 28 п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) ч. 1 ст. 263 (Незаконное хранение оружия), ч. 2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса завершено. Уголовное производство с обвинительным актом по согласованию прокуратуры области направлено в суд.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции инсценировали убийство мужчины, чтобы задержать заказчика покушения.

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