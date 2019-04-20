В аэропорте "Борисполь" задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

Мужчина направлялся в Тель-Авив

фото: Госпогранслужба.

Сегодня утром пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" разоблачили мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество.

Им оказался гражданин России, который направлялся на рейс в Тель-Авив. Во время проверки документов россиянина пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.

О данном факте пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, что недавно украинские пограничники задержали россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, инцидент произошел на пункте пропуска "Доманово" на Волыни.

Также, 10 апреля департамент стратегических расследований Национальной полиции задержал в Киевской области российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". По данным Интерпола, задержанный разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

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