В Киевской области задержали российского "вора в законе"

Бухарский был коронован в Москве Асланом Усояном, известным под прозвищем дед Хасан

Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook.

В Киевской области задержали российского "вора в законе" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e8b/a48/5cae8ba481b96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e8b/a48/5cae8ba481b96.jpg 2019-04-11T04:01:00+03:00 Происшествия Бухарский был коронован в Москве Асланом Усояном, известным под прозвищем дед Хасан

В среду, 10 апреля, департамент стратегических расследований Национальной полиции задержал в Киевской области российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский".

Как сообщил в Facebook первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин, по данным Интерпола, задержанный разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

Со слов Аброськина, Батыр Бухарский был коронован в Москве Асланом Усояном, известным под прозвищем дед Хасан, а затем длительное время был доверенным лицом Вячеслава Иванькова по кличке Япончик.

Ботыр Рахимов в течение 2001-2010 годов проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов.

"Рассчитывая на наше гуманное законодательство, этот вор сбежал для дальнейшего проживания в нашу страну. Купил себе новый паспорт и стал "добропорядочным" гражданином Украины. Теперь с его "гражданством" и лицами, которые "сделали" его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся", – отметил Аброськин.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украину на время проведения президентских выборов намерены приехать "воры в законе", чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве

Ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Также мы сообщали, о том, что из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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