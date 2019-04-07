Пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол
Также по линии Интерпола задержали гражданина Латвии
Украинские пограничники задержали россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, инцидент произошел на пункте пропуска "Доманово" на Волыни.
"Также база Интерпола сработала и в пункте пропуска "Краковец", где пограничники Мостицкого отряда задержали гражданина Латвии, которого разыскивали у него на родине по подозрению в совершении преступлений", – говорится в сообщении.
Оба иностранца переданы сотрудникам Национальной полиции.
В пресс-службе ГПСУ также уточнили, что пограничники в контрольно-пропускном пункте "Киев" в аэропорту Борисполя задержали иностранца, которые подал на проверку не принадлежащие ему документы.
"Гражданин Турции намеревался попасть в Париж. Для путешествия иностранец использовал заграничный паспорт гражданина Турции, выданный на имя другого человека. Пограничники чужой документ изъяли, запретили мужчине въезд на территорию Украины сроком на три года и отправили назад обратным рейсом", – резюмировали в Погранслужбе.
Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде.
Также мы писали, что труднодоступные перевалы на высокогорье Карпат ежедневно охраняют от нелегалов и контрабандистов пограничники отряда "Шибено", с которыми провели один день журналисты "Сегодня".
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