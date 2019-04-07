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Пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

Сегодня, 17:36

Также по линии Интерпола задержали гражданина Латвии

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Сегодня
Пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84c/871/5ca84c871164e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84c/871/5ca84c871164e.jpeg Украина Также по линии Интерпола задержали гражданина Латвии

Украинские пограничники задержали россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, инцидент произошел на пункте пропуска "Доманово" на Волыни.

"Также база Интерпола сработала и в пункте пропуска "Краковец", где пограничники Мостицкого отряда задержали гражданина Латвии, которого разыскивали у него на родине по подозрению в совершении преступлений", – говорится в сообщении. 

Оба иностранца переданы сотрудникам Национальной полиции.

В пресс-службе ГПСУ также уточнили, что пограничники в контрольно-пропускном пункте "Киев" в аэропорту Борисполя задержали иностранца, которые подал на проверку не принадлежащие ему документы. 

"Гражданин Турции намеревался попасть в Париж. Для путешествия иностранец использовал заграничный паспорт гражданина Турции, выданный на имя другого человека. Пограничники чужой документ изъяли, запретили мужчине въезд на территорию Украины сроком на три года и отправили назад обратным рейсом", – резюмировали в Погранслужбе.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде. 

Также мы писали, что труднодоступные перевалы на высокогорье Карпат ежедневно охраняют от нелегалов и контрабандистов пограничники отряда "Шибено", с которыми провели один день журналисты "Сегодня".


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Тег пограничники, задержание, Украина, гпсу

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Сегодня

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