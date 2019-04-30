В аэропорту "Борисполь" на видеоролике показали Украину без оккупированного Крыма

Полиция ищет людей, которые создали и предоставили ролик

Фото: Нацполиция

В аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина отражена без временно оккупированного Крыма. С этим заявлением обратился один из пассажиров аэропорта, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские документируют факт распространения незаконного ролика и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили видео для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило в предприятие с Министерства информационной политики.

Также полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения людям, которые создали и заказали данный видеопродукт.

Напомним, ранее пограничники задержали жительницу Енакиево Донецкой области по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Женщина согласилась "секретарем территориального избирательного участка" во время проведения так называемых "выборов главы ДНР".

В Украине уже говорили, что все причастные к этому мероприятию боевиков будут нести ответственность. Так, прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО. Украинские правоохранители начинают работу по наказанию боевиков, иностранных наблюдателей и всех причастных к незаконному действу.

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