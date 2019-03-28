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В аэропорту "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривен

Сегодня, 13:33

Среди нерастаможенных товаров были телефоны, медицинское оборудование и детали для электронных сигарет

Фото: прокуратура Киевской области
Фото: прокуратура Киевской области.
В аэропорту "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cae/aa9/5c9caeaa91c73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cae/aa9/5c9caeaa91c73.jpg Происшествия Среди нерастаможенных товаров были телефоны, медицинское оборудование и детали для электронных сигарет

Прокуратура Киевской области предотвратила уклонение от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров стоимостью 10 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прокуратура проводила расследование уголовного производства по факту злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами Киевской таможни ГФС. Так, при противоправной деятельности должностных лиц областной таможни попадали через границу Украины вне таможенного контроля. Их оформляли с минимизацией таможенных платежей путем использования поддельных документов.

Во время обысков осмотра складов на территории грузового терминала ГП "Международный аэропорт "Бориспол" выявили высоколиквидные нерастаможенные товары на сумму около 10 млн грн. Это были мобильные телефоны, медоборудование, детали для электронных сигарет.

В товарно-сопроводительных документах указывалось, что это только аксессуары к мобильным телефонам.

Сейчас назначены судебные экспертизы, по завершению которых будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним, начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен.

Также сообщалось, что в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке

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Тег Киев, коррупция, таможня, ГФС, аэропорт Борисполь , коррупционер

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