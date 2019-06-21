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В аэропорту "Борисполь" потерялся мальчик

21 июня, 14:45

Маму мальчика в итоге нашли

Фото: патрульная полиция Борисполя
Фото: патрульная полиция Борисполя.

В международном аэропорту "Борисполь" в пятницу, 21 июня, потерялся мальчик. Об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.

"Сегодня около 10 утра, патрулируя территорию терминала Д аэропорта "Борисполь", инспекторы увидели маленького мальчика. Ребенок, вероятно, очень испугался и не хотел говорить вообще", – говорится в сообщении.

Патрульные полицейские сразу же начали поиски родителей. К сожалению, никто из пассажиров даже не обратил внимания на ребенка.

"Вскоре инспекторы нашли маму мальчика. После того, как мальчик увидел маму, он сразу ее обнял и начал разговаривать. Поэтому целого и невредимого мальчика стражи порядка передали маме. Также патрульные провели профилактическую беседу и попросили впредь тщательнее следить за ребенком", - подытожили в полиции.

Фото: патрульная полиция Борисполя
Фото: патрульная полиция Борисполя

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киевской области проводит поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года. 

Также новости "Сегодня" писали, что что в пгт. Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.


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Тег Борисполь, дети, аэропорт

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