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В Одесской области найдена погибшей пропавшая девочка

19 июня, 23:04

11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно

Фото: Нацполиция

11-летняя Даша Лукьяненко, исчезнувшая днем 13 июня в пгт Ивановка Одесской области, по предварительным данным, найдена погибшей на территории одного из домовладений того же поселка, сообщается на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook в среду.

"Только при отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили предварительно труп пропавшей Дарьи Лукьяненко. В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками ребенка", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергей Князев, в настоящее время владельца дома, как главного подозреваемого, доставляют в отделение полиции.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.


Открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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Тег смерть, поиски, девочка, одесская область, пропажа

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