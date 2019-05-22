В Борисполе водитель Volkswagen въехал в столб, оставив горожан без света

Машина въехала в столб недалеко от больницы

Фото: Ярослав Годунок в Facebook.

В Борисполе под Киевом накануне, 21 мая, вечером водитель Volkswagen въехал в электроопору, оставив без света ряд домов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь горсовета Ярослав Годунок.

Так, автомобиль двигался в сторону больницы, однако не справился с управлением и въехал в столб на улице Котляревского. В машине было трое людей, пострадавших нет.

Фото: Ярослав Годунок в Facebook

При этом в комментариях к посту пользователи пишут, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а света в городе не было почти до 20:00.

Ранее мы писали, что в столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее. ДТП произошло накануне вечером, когда две аварийные автовышки ехали чинить контактную сеть троллейбуса. По словам одного из шоферов, по дороге его пыталась обогнать машина такси, а затем – подрезала. Удар после столкновения был настолько сильным, что водителю автовышки не удалось удержать машину на колесах – она перевернулась на бок прямо у остановки общественного транспорта.

Также сообщалось, что в одной из киевских маршруток дверью зажало ребенка.

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